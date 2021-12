Das Helmnot Theater Lichtenstein lässt auch in diesem Jahr in der Adventszeit Schaufenster leuchten. Allerdings wird diesmal nicht in Lichtenstein, sondern in Glauchau "gefunkelt", sagt Theaterchef Dirk Grünig. "Glauchau war die erste Gemeinde, die gesagt hat: Wir machen das, wir geben eine Grundfinanzierung".