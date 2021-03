Bei Volkswagen in Zwickau werden seit Dienstag die ersten Mitarbeitenden gegen Corona geimpft. Damit ist der Autobauer eines der ersten Industrieunternehmen in Deutschland, bei denen Betriebsärzte an der Impfkampagne beteiligt sind. Nach Angaben des Sächsischen Sozialministeriums handelt es sich bei der Impfaktion um ein Modellprojekt. Ein Sprecher des Ministeriums betonte, dass eine flächendeckende Einbindung von Betriebsärzten derzeit noch nicht möglich sei. Mit dem Test ließen sich jedoch wertvolle Erfahrungen sammeln.

Mehrere Fachverbände und Unternehmen fordern seit langem, die rund 12.000 Betriebsärztinnen und -ärzte in Deutschland in die Impfkampagne einzubinden. "Wenn man in die Fläche gehen will, müssen die Priorisierungen weg und genug Impfstoff da sein", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin, Thomas Nesseler.