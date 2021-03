Im Landkreis Zwickau gelten ab Dienstag wieder verschärfte Corona-Beschränkungen. Das betrifft Kontakt- und Ausgangsregeln sowie ein Alkoholverbot an öffentlichen Orten wie Fußgängerzonen, Bahnhöfen und Parkanlagen. Als Grund nannte der Landkreis die gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner. Sie lag zuletzt an drei aufeinanderfolgenden Tagen über dem Wert von 100. Die Corona-Schutzverordnung des Freistaats sieht vor, dass Lockerungen zurückgenommen und die Corona-Regeln verschärft werden müssen, wenn der Inzidenzwert dauerhaft erhöht ist. Der Landkreis Zwickau wies laut RKI am Donnerstag bereits einen Wert von 109,5 auf. Am Freitag lag er mit 125,7 nochmals deutlich höher, am Sonnabend meldete das RKI eine Inzidenz von 135,2, Sonntag schließlich den Wert von 128. Am Montag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 140.