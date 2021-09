Nachdem der Landkreis Zwickau am 6. September den fünften Tag in Folge den Inzidenzwert von 35 überschritten hatte, sind dort zwei Tage später verschärfte Regelungen in Kraft getreten. Deshalb gilt nun für viele Bereiche wieder die sogenannte 3G-Regel. Beim Besuch von Gaststätten oder Hotels, Diskotheken, Clubs, Bars, Friseuren und kulturellen Veranstaltungen sowie Hallenbädern und Saunen muss ein Nachweis über eine Impfung oder die Genesung vorgelegt werden - oder ein negativer Test.

Damit beginnt wieder die Suche nach einem Testzentrum. Viele dieser Zentren wurden im Frühsommer geschlossen, als die Nachfrage ausblieb. Einige Bürgermeister versuchen, die Testzentren in ihren Orten wieder zu reaktivieren. Bürgermeister Tino Kögler aus Wildenfels hat die Teststelle im alten Rathaus seit Montag wieder geöffnet. Ob die Nachfrage der Bürger ausreicht, werde sich zeigen, sagt Kögler. "Es kommt ganz drauf an, wie das Testzentrum von unseren Bürgern und denen aus den Nachbargemeinden wahrgenommen wird." Wenn nicht genügend Nachfrage für Tests da wäre, würde es wieder geschlossen.

Andere Bürgermeister warten noch ab, wie sich die Nachfrage entwickelt, das ergab eine Nachfrage von MDR SACHSEN. Martin Kunz in Hartenstein will die Entwicklung beobachten. Sein Amtskollege Frank Rose aus Langenbernsdorf hofft, sich mit seinen Nachbarkommunen zusammenschließen zu können. Bürgermeister Daniel Röthig aus Callenberg ist der Ansicht, dass sich der Markt selbst regelt. Er geht davon aus, dass die Teststellenbetreiber sich selbst kümmern, wenn die Nachfrage stimmt. Viele Bürgermeister bauen darauf, dass ältere, weniger mobile Menschen überwiegend geimpft sind. Sie hoffen, dass die mobilen, also jüngeren Menschen, kein Problem damit haben, für einen Test zehn Kilometer oder mehr in den nächsten größeren Ort zu fahren.