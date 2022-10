Auch über 30 Jahre nach der Wende zieht das Thema DDR die Leute ins Kino. So auch beim neuesten Streifen "In einem Land, das es nicht mehr gibt". In dem Film von Regisseurin Aelrun Goette geht es um die Geschichte eines jungen Mädchens, das als Fotomodell in der DDR Karriere macht. Schon lange vor Beginn der Zwickauer Filmpremiere im Filmpalast Astoria drängen sich die Menschen vor der Kasse. Das Thema DDR scheint zu ziehen, umso mehr in Zwickau. Denn etliche Szenen von "In einem Land, das es nicht mehr gibt" wurden in Zwickau gedreht. "Die Filmcrew war bei uns in der Seilfabrik, wo die Szenen im DDR-Betrieb gedreht wurden. Für uns Mitarbeiter war das schon eine interessante Erfahrung. Wir haben uns richtig gut verstanden. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das Ganze aussieht", sagt ein Besucher, der mit seiner Frau in der Schlange steht.

Regisseurin Aelrun Goette (li) und Hauptdarstellerin Marlene Burow mit Astoria-Chef Mike Riemenschneider. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Regisseurin Aelrun Goette ist mit Hauptdarstellerin Marlene Burow zur Premiere gekommen. Für Goette ist es auch ein wenig die Probe aufs Exempel, denn die Zuschauer in Zwickau sind, zumindest was DDR-Erfahrungen betrifft, Experten.

MDR SACHSEN: Viele Filmkritiker waren erstaunt, dass in Ihrem Film eine DDR gezeigt wird, die alles andere als grau ist. Es gibt Glamour und bunte Vögel. Was sagt diese Reaktion über das DDR-Bild, 30 Jahre nach der Wende?

Goette: "Es gibt beim Blick auf den Osten so eine Täter-Opfer-Schablone und dadurch sehen wir nicht die Vielfalt der Menschen. Und zu der Vielfalt gehört eben auch Glamour. Gerade die originalen Super-8-Aufnahmen am Anfang unseres Filmes zeigen ja, wie bunt die DDR war. Ich glaube, beim Blick auf den Osten kommen bisher Freiräume und alles was sich mit Freude und Unangepasstheit verbindet, viel zu kurz."

MDR SACHSEN: Wie viel Aelrun Goette steckt in der Hauptfigur der Suzie?

Goette: "Die Geschichte ist sehr stark an mein Leben angelehnt. Ich bin damals auch von der Polizei wegen eines Schwerter zu Pflugscharen-Aufnähers verhaftet worden, ich musste einen Beruf erlernen, den ich nicht wollte und ich wurde angesprochen, ob ich nicht Model werden will. Also es steckt schon viel von mir in der Suzie."

MDR SACHSEN: Wie kam es zum Drehort Zwickau?

Goette: "Ich habe nach einem Ort gesucht für die Szenen aus dem Kabelwerk Oberspree. Und das haben wir glücklicherweise in der Seilfabrik Zwickau gefunden. Und wir haben nicht nur diese fantastischen Maschinen gefunden, sondern auch eine ganz großartige Belegschaft, die uns mit Rat und Tat zur Seite stand und auch noch mitgespielt hat in dem Film. Also wir haben alle unser Herz verloren an die Männer aus dem Seilwerk! Auch viele Außenaufnahmen haben wir in Zwickau gemacht und in Altenburg."

MDR SACHSEN: Inzwischen wurde der Film in vielen Städten im Osten und im Westen gezeigt. Gab es unterschiedliche Reaktionen?

Goette: "Was uns wahnsinnig freut ist, dass der Film bundesweit sehr gut ankommt. In Göttingen sagte nach der Premiere eine Frau zu mir, jetzt habe sie zum ersten Mal verstanden, was ihre Freunde aus dem Osten gemeint hätten, wenn sie von der Zusammengehörigkeit und der Solidarität im Osten sprachen. Gerade die Menschen im Westen interessiert der Film, weil er eine Seite der DDR zeigt, die sie so noch nicht kannten."

Regisseurin Aelrun Goette und Hauptdarstellerin Marlene Burow stellten sich nach der Premiere den Fragen des Publikums. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel