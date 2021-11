In Zwickau findet am Sonnabend unter dem Motto "Gestern heute morgen" eine Gedenkdemonstration für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) statt. Anlass ist der zehnte Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU. Rund 400 Menschen haben sich versammelt.

Aufgerufen hatte ein Bündnis um die Leipziger Landtagsabgeordnete der Linken, Juliane Nagel. Die Teilnehmenden wollen vom Hauptbahnhof in die Stadt und wieder zurück ziehen. An fünf Standorten sind Zwischenkundgebungen geplant. Im Internet haben bereits in den vergangenen Tagen verschiedene rechte Gruppen Störungen der Demonstration angekündigt.