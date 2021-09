Die Stadt Zwickau hatte am Dienstag angekündigt, gegen diese Entscheidung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Bautzen einzulegen. Mit dem Slogan "Hängt die Grünen" sei die Grenze der Meinungsfreiheit deutlich überschritten. "Für viele ist die Grundaussage des Plakates sehr anstößig, undemokratisch, menschenverachtend. Das wird nicht anders, wenn ich das Plakat in einem gewissen Abstand aufhänge", sagte Zwickaus Oberbürgermeisterin Constance Arndt (parteilos) MDR AKTUELL.

Die rechtsextreme Partei "Der dritte Weg" verteidigt im Internet ihre Kampagne. Der Wahlspruch "Hängt die Grünen" beziehe sich auf die eigenen grünen Plakate, nicht auf Bündnis 90/Die Grünen. Für den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), dagegen ist die Kampagne ein Aufruf zur Gewalt. "So etwas können wir in der demokratischen Auseinandersetzung nicht zulassen", sagte er.

In Bayern, wo ebenfalls Plakate des "dritten Wegs" aufgetaucht waren, werden diese grundsätzlich von der Polizei abgehängt. Ein solches Vorgehen ist in Sachsen nicht geplant, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Dresden sagte. "Wenn das Gericht in Chemnitz die Anordnung der Stadt kippt, kann das Innenministerium nichts anderes tun." Ab Donnerstag befasst sich das Oberverwaltungsgericht Bautzen neu mit dem Fall.