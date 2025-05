Die deutsche Künstlerin Henrike Naumann und die vietnamesisch-deutsche Künstlerin Sung Tieu gestalten den Deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale 2026 in Venedig. Das teilte das Institut für Auslandsbeziehungen mit. Beide reflektierten in ihrem Werk "gesellschaftliche, bürokratische und soziale Ordnungssysteme" und hinterfragten sie kritisch, hieß es zur Begründung.

Naumann wurde 1984 in Zwickau geboren. Sie nutzt in ihrer Kunst Möbel und Design, um über Gesellschaft und Politik zu sprechen. Sie beschäftige sich in ihrer künstlerischen Arbeit mit der Frage, wie Gesellschaften soziale und politische Umbrüche gestalten und verarbeiten, sagt Naumann.