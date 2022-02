Eigentlich sollte zum Saisonstart auch die neue Minitraktoren-Ausstellung geöffnet sein. Aber wegen Lieferproblemen war ein großer Bildschirm nicht rechtzeitig angekommen. Sobald er eintrifft, wird die neue Attraktion geöffnet. Das hatte Museumdirektor Jürgen Knauss angekündigt, als er die Schau vorab der Presse vorstellte.



Die Traktoren heißen Eilbulldog, Ackerraupe und Dieselross und sind bemerkenswerte Meilensteine der Landwirtschaftsmaschinentechnik. Die Traktoren und Ackermaschinen passen in nur einen kleinen Raum – genauer gesagt in einer Vitrinenwand – denn sie sind im Schnitt 25 Mal kleiner als in Natura. Museumsmitarbeiter Christian Hopf findet persönlich die in der Vitrine daneben ausgestellten Pflüge fast noch spannender. Zum Beispiel das Joch sei in Asien bereits vor über 5.000 Jahren benutzt worden, bevor es überhaupt nach Europa gekommen ist. "Und zum zweiten ist der Pflug hier in der Mitte mit den Rädern und dem Vorschneidmesser schon in der griechisch-römischen Antike benutzt worden und dann nach dem Untergang des Römischen Reiches in der Vergessenheit geraten. Erst im 12. Jahrhundert wurde die Technik wiederentdeckt bzw. neu erfunden." Die Pflüge seien moderner gewesen als so manche, die noch im 19. Jahrhundert benutzt worden waren, erklärt Christian Hopf.

Zum neuen Ausstellungsbereich gehören auch ein virtuelles 3D-Modell und ein großer Bildschirm, auf dem zahlreiche Filme abgerufen werden können.