Böllerdiebe Unbekannte stehlen Feuerwerkskörper in Meerane und Rodewisch

In Westsachsen haben Unbekannte große Mengen Pyrotechnik gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ist in Rodewisch im Vogtland zwischen Heiligabend und Freitagmorgen in Überseecontainer hinter einem Einkaufsmarkt eingebrochen worden. Dort hätten die mutmaßlichen Täter Feuerwerkskörper im Wert von etwa 18.000 Euro entwendet.