Unbekannte haben im Zwickauer Ortsteil Eckersbach rund 1.000 Meter Stromkabel aus einem Mehrfamilienhaus gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Täter zwischen Freitag und Montag in das Haus eingebrochen. Dieses wird gerade saniert, die Stromkabel sollten in den Wohnungen verlegt werden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | David Inderlied