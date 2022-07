Kriminalität Drogen-Dealer muss mehr als acht Jahre ins Gefängnis

In einem der größten Drogen-Bandenprozesse sind jetzt die ersten Urteile am Landgericht Zwickau gefällt worden. Der 24-jährige Hauptangeklagte muss ins Gefängnis. Seine beiden jugendlichen Mithelfer erhalten Bewährungsstrafen. Kiloweise sollen die Verurteilten in der Region Zwickau Drogen verkauft haben.