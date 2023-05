Nach einer Drogenrazzia Ende April ist ein Club in Zwickau nun bis auf Weiteres geschlossen worden. Das teilte die Polizei Zwickau auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Die Ergebnisse der Razzia hätten die bis dahin gesammelten Ermittlungsergebnisse zum Drogenkonsum und -verkauf in dem Club bestätigt.

Bereits Anfang 2022 habe es immer wieder Hinweise gegeben, dass in dem Club offen Drogen konsumiert und auch an Jugendliche verkauft werden. Im vergangenen Sommer habe die Verhaftung eines 20 Jahre alten Mannes, der in halbes Kilo Marihuana, 40 Gramm Crystal und mehr als 100 Ecstasytabletten in seinem Besitz hatte, die Ermittler auf die Spur des Clubs und die dazugehörige DJ-Szene geführt. Neben der Aufnahme von Zeugenaussagen wurden dann auch verdeckte Ermittlungen durchgeführt.