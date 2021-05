Nach Ermittlungen im Drogenmilieu hat die Zwickauer Polizei eine große Menge Drogen sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, durchsuchten Beamte bereits am Dienstagmorgen eine Wohnung in der Bahnhofstraße. Ein 48 Jahre alter Mann wurde verdächtigt, mit Drogen zu handeln. Dieser Vorwurf bestätigte sich laut Polizei.