Die Zwickauer Polizei hat eine 67 Jahre alte Frau als Verfasserin mehrerer Drohschreiben entlarvt. Die Dokumente waren beim Finanzamt, bei den städtischen Verkehrsbetrieben und anderen Einrichtungen eingegangen, wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitag bekanntgab. Überwiegend sei in den Schreiben angedroht worden, dass bestimmte Mitarbeiter in Kürze zu Tode kommen würden. Die Frau habe die Vorwürfe in einer Vernehmung eingeräumt.