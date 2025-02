Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus- Abwehrzentrum (PTAZ) hat am Dienstag in Sachsen und Thüringen mehrere Wohnungen durchsucht. Wie das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen mitteilte, fanden die Durchsuchungen unter anderem in Zwickau, Schwarzenberg und Dresden statt. Dabei wurden die sächsischen Polizisten vom LKA Thüringen unterstützt.