Im Tarifkonflikt an der Pleißentalklinik in Werdau ist ein Kompromiss ausgehandelt worden. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wird ab Juli 2023 die Wochenarbeitszeit reduziert. Verbesserungen gebe es auch bei der Entlohnung, sagte Gewerkschaftssekretärin Simone Bovensiepen MDR SACHSEN. "Wir haben Verbesserungen beim Tabellenentgelt, bei der Pflegezulage, bei der Wechselschichtzulage und bei der Intensivzulage erzielt. Außerdem wird es ab Juli 2023 eine Arbeitszeitreduzierung auf 39,5 Wochenstunden geben."

Das Ergebnis sei in zähen Verhandlungen erzielt worden, sagte Bovensiepen. "Es ist ein Kompromiss. Meiner Auffassung nach wird in diesem Krankenhaus definitiv zu wenig gezahlt." Die größten Schwächen sehe sie beim Tabellenentgelt. Dort werde immer noch nicht 100 Prozent des tarifvertraglich geregelten Lohns für den Öffentlichen Dienst gezahlt. Im Zuge des Tarifstreits hatte es an der Pleißentalklinik mehrere Warnstreiks gegeben.