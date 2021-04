In der Crimmitschauer Trainingseishalle ist am Nachmittag eine neue Eismaschine übergeben worden. Wie die Eispiraten Crimmitschau mitteilten, ist sie speziell auf die Größe der Halle ausgelegt und durch die Sparkasse Zwickau finanziert. Der Nachwuchs des Eishockeyvereins soll so besser trainieren können.