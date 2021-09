Die Stadt Zwickau geht mit einer "Beseitigungsverfügung" gegen die Wahlplakate der rechtsextremistischen Partei "Der III. Weg" vor. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, müssen die Plakate mit dem Aufruf "Hängt die Grünen!" in den nächsten drei Tagen abgenommen werden. Falls das nicht geschieht, will die Stadt eigenen Angaben zufolge die Plakate selbst abnehmen. Die Entscheidung begründete die Verwaltung damit, dass die Plakate einen "Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und gegen den Anstand und die Würde des Menschen" darstellten. Sebastian Lasch (SPD), Bürgermeister für Finanzen und Ordnung sagte: "Wer solche Machwerke aufhängt, soll sie auch selbst wieder abnehmen. Notfalls werden wir die Plakate jedoch entfernen lassen!"

Der Zwickauer Kreisverband der Grünen hatte gegen die Partei "Der III. Weg" Anzeige erstattet und gefordert, dass die Banner unverzüglich entfernt werden müssen. Neben dem großen Schriftzug "Hängt die Grünen" ist in kleinerer Schrift zu lesen: "Macht unsere nationalrevolutionäre Bewegung durch Plakatwerbung in unseren Parteifarben in Stadt und Land bekannt!"