Meerane hat zwei neue Solarparks in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von mehr als sechs Hektar produzieren 14.000 Solarmodule seit Dienstag Sonnenstrom, der direkt ins städtische Netz eingespeist wird, sagt Uwe Nötzold, der Geschäftsführer der Stadtwerke Meerane. "Wir sind damit erstmals in der Lage, vor Ort in Größenordungen Strom selbst zu produzieren, den wir unseren Haushaltkunden in Meerane direkt zur Verfügung stellen können." Damit spare man Stromtransporte von außen nach Meerane ein.

Uwe Nötzold, der Geschäftsführer der Stadtwerke Meerane, will mit dem Bau von Energiespeichern die Nutzung von erneuerbaren Energien effektiver gestalten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir sind damit erstmals in der Lage, vor Ort in Größenordungen Strom selbst zu produzieren, den wir unseren Haushaltkunden in Meerane direkt zur Verfügung stellen können. Uwe Nötzold Stadtwerke Meerane

"Mit den beiden Anlagen werden bis zu 5,7 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugt" sagt Nötzold. Damit könne man rein rechnerisch 2.280 Haushalte versorgen. Allerdings müsse verstärkt in Speichertechnologie investiert werden. "Nur so können jahreszeitliche Schwankungen ausgeglichen und Versorgungssicherheit gewährleistet werden", so der Stadtwerke-Geschäftsführer weiter.

Nutzung von Solarenergie hat in Meerane Tradition

Meerane hat schon früh auf die Kraft der Sonne gesetzt. Bereits 2004 ging hier die erste Groß-Anlage eines privaten Investors in Betrieb. Sie ist noch immer am Netz, freut sich Lothar Ungerer. Er war von 2001 bis 2022 Bürgermeister in Meerane. Lothar Ungerer, der von 2001 bis 2022 Bürgermeister der Stadt Meerane war, hat schon im Jahr 2004 auf Solarenergie gesetzt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Vor 20 Jahren war das noch Neuland. Da war auch die Frage offen, wie lange die Module halten." Dafür habe zu dieser Zeit niemand eine Garantie übernommen. "Die originalen Module arbeiten jetzt seit 20 Jahren. Und von ihrem Zustand her werden sie sicher noch weitere zehn bis elf Jahre arbeiten."

Nur ein Jahr hat die Planung und der Bau des neuen, städtischen Solarfelds gedauert.

Solarboom: Module auch für Gebäudewände

Der Solarboom hält in Sachsen unvermindert an. Die Nachfrage nach Photovoltaik ist groß, die Auftragsbücher der Solarmodulhersteller hierzulande sind prall gefüllt. Solaranlagen können auch an günstig ausgerichteten Hausfassaden angebracht werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK