Ursprünglich kommt das Projekt von der Flüchtlingshilfe Bonn. Dort haben zwei Frauen mit geflüchteten Jugendlichen zusammengearbeitet. Saskia Plass war davon beeindruckt und holte das Projekt ehrenamtlich nach Zwickau, ins "Projekt 46" – ein soziokultureller Treffpunkt in der Innenstadt. Plass sieht in der Form des Escape Rooms eine große Chance.

Doch noch ist es bei den sechs Frauen nicht so weit. Der letzte Raum ist gestaltet wie in einer Flüchtlingsunterkunft – er ist kahl. Ein Doppelstockbett, ein Spind, darauf ein alter grauer Koffer. Das Team muss jetzt an kleinen Dosen riechen und die Zutaten eines Chai-Tees erraten. "Da würde ich Kardamom sagen" - "Ja, Kardamom." - "Das hier ist Anis, definitiv. Riecht wie Ouzo!" Wild gehen die Stimmen durcheinander, die Frauen lachen. Nach schon 40 Minuten ist die Gruppe befreit – ein Rekord bis jetzt. Die Teilnehmerinnen jubeln.

Bildrechte: MDR/Sarah Bötscher

Das Team von heute hat es nun hinter sich. Die sechs Frauen kommen alle aus Zwickau. In ihren Jobs in einer Bank oder der Verwaltung haben sie viel Kontakt zu Menschen, die geflohen sind. Christin hat für sie jetzt mehr Mitgefühl. "Wenn man vor so einem Formular steht und man soll in zwei Minuten fertig sein – das ist gefühlt wie in einer Prüfung", sagt sie. Denn wenn man das nicht auf die Reihe bekomme, habe das weitreichende Konsequenzen. "Vielleicht hängen auch Kinder oder Familie mit dran. Das ist schon eindrucksvoll."