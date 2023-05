Unbekannte haben in Limbach-Oberfrohna den Automaten in einer Bankfiliale gesprengt.

Bildrechte: Lausitznews, André März

Unbekannte in Sturmhauben haben in der Nacht zu Mittwoch in Limbach-Oberfrohna einen Geldautomaten einer Filiale der Deutschen Bank gesprengt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Nach MDR-Reporterinformationen waren Anwohner in der Hechinger Straße gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall geweckt worden. Man hatte beobachten können, wie die Täter mit dem Geld flüchteten.