Nach einem Urteil am Landgericht Zwickau hat auch ein bayerisches Gericht die "Hängt die Grünen"-Plakate als Straftat verurteilt. Wie das Oberlandesgericht München am Dienstag mitteilte, wurde in einem Berufungsprozess ein 66-Jähriger wegen Volksverhetzung und öffentlicher Aufforderung sowie Billigung von Straftaten zu insgesamt 8.400 Euro Geldstrafe verurteilt.