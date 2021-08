Kriminalität Falsche Polizisten rauben 20-Jährigen in Zwickau aus

Wer von der Polizei angehalten wird, hört in der Regel auf das, was die Beamten sagen. In Zwickau haben mehrere Kriminelle diesen Respekt vor Amtsträgern ausgenutzt. Sie stoppten einen Radfahrer und nahmen ihm gewaltsam sein Geld ab.