Tierische Amerika-Rundreise im Tierpark Limbach-Oberfrohna

Bereits zehn Minuten vor Beginn der Fütterung betreten wir das Pinguingehege. Ja, wir betreten es. Es ist mit einem hohen Netz überspannt, da sich auch einige Vogelarten darin aufhalten. Leise bewegen wir uns an die Absperrung, hinter die sich die Pinguine zurückziehen können. Die ersten stehen schon vor ihren Höhlen und scheinen in Gruppen auf etwas zu warten.

Die Tierarten stammen, ganz wie der Name des Parks vermuten lässt, alle aus Amerika. Da ich großer Flamingofan bin, freue ich mich, als ich eine ganze Gruppe der rosa Vögel entdecke. Ähnlich wie bei den Pinguinen kann auch dieses Gehege betreten werden. Ich nehme mir Zeit und beobachte und fotografiere die Flamingos ganz in Ruhe, während mein Freund unser Eindringen einem anderen Vogel auf dem Fußweg klarmachen muss. Er scheint der Wächter des Geheges zu sein und macht seinen Anspruch auf den Platz mit einem unterhaltsamen Posieren klar.

Rund zwei Stunden halten wir uns in dem kleinen Tierpark auf. In großen Zoos sprinte ich immer geradezu an allen Gehegen vorbei, da mir eine innere Stimme zuruft, dass es noch so viel anderes zu sehen gibt. Hier nehmen wir uns Zeit, alle Gehege zu erkunden und die Tiere zu beobachten.