"Lebensdoof-Festival" - ein Festival für Doofe in in der Kulturweberei Zwickau? Nicht unbedingt. Bei diesem Festival können Jugendliche lernen, wie man einen Vertrag richtig abschließt oder sein Geld clever anlegt. Diese Themen kommen in der Schule zu kurz, zeigt sich Festivalveranstalterin Nicole Schwalbe überzeugt. Sie hat unter dem Pseudonym Lilly Fröhlich ein Buch mit diesem Titel geschrieben.

"Die Jugendlichen schließen ja gerne Handyverträge oder Fitnessstudioverträge ab und stellen dann kurze Zeit später fest, woanders gibt es was viel Besseres. Und wenn ich da nicht mehr hingehe, brauche ich auch nicht mehr zu bezahlen." So funktioniere das Leben nicht. Wer einen Vertrag schließe, könne das nur auflösen, indem er kündige. "Das unterschätzen viele, schließen dann einfach woanders einen Vertrag ab und wundern sich, warum das Inkassobüro dann anklopft." Viele wüssten noch nicht einmal, was es bedeute, einen Vertrag zu unterschreiben.

