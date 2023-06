Europäischer Haftbefehl Festnahme nach Automatensprengung in Limbach-Oberfrohna

Nachdem Unbekannte Ende Mai in Limbach-Oberfrohna eine Geldautomaten sprengten, waren noch am selben Tag in den Niederlanden zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Das teilte die Polizeidirektion Zwickau am Montag mit. Gegen die beiden Niederländer ist jetzt ein europäischer Haftbefehl erlassen worden.

Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen

Laut Polizei hat die Auswertung mehrerer Zeugenvideos ergeben, dass drei Tatverdächtige an der Automatensprengung am frühen Morgen des 31. Mai in Limbach-Oberfrohna beteiligt waren. Die Männer rasten mit dem Geld im Fluchtwagen über die A4 in Richtung Thüringen. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf, verloren aber etwa ab der Landesgrenze zu Thüringen den Sichtkontakt.

Die Bankfiliale wurde durch die Explosion beschädigt, herumfliegende Teile trafen auch auf der Straße geparkte Fahrzeuge. Bildrechte: Lausitz News, André März

An der Autobahn 30 nahe der Anschlussstelle Lotte in Nordrhein-Westfalen wurde das Fluchtfahrzeug wieder entdeckt. Es stand defekt an der Straße, die Insassen waren zu Fuß geflüchtet. Es folgte ein großer Polizeieinsatz im Bereich von Westerkappeln.

Sporttasche mit Bargeld an Bord

Am späten Abend 22:30 Uhr fiel ein Fahrzeug kurz vor Amsterdam in den Niederlanden einer Polizeikontrolle auf. Im Wagen saßen ein 21-jähriger und ein 26-jähriger Niederländer, auch befand sich neben mutmaßlichen Tatwerkzeugen eine mit reichlich Bargeld vollgepackte Sporttasche an Bord. Die zwei Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen.