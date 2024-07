Die Polizei hat in Sachsen eine Frau gefasst, die wegen eines Messerangriffs in Baden-Württemberg gesucht wurde. Den Angaben zufolge konnten Beamte das Auto der Verdächtigen am Donnerstagabend auf der Autobahn 72 an der Abfahrt Zwickau-Ost stoppen. Der Standort der 33-Jährigen sei zuvor per Handyortung ermittelt worden.