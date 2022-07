In Werdau hat ein Feuerwehrmann in seiner Freizeit einen größeren Waldbrand verhindert. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, war der Kamerad und Jugendwart der Ortsfeuerwehr Langenhessen am Dienstag privat mit seinem Fahrrad unterwegs und hatte dabei in einem Waldstück im Ortsteil Leubnitz einen brennenden Baum entdeckt. Er verständigte umgehend seine Kollegen. Die konnte er schnell an die Feuerstelle lotsen, damit die Löschmaßnahmen beginnen konnten.