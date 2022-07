Feuerwehr Brand in ehemaliger Disco Uni in Lichtenstein - Gefahrenmeldung aufgehoben

Zu einem Großeinsatz mussten die Feuerwehren in und um Lichtenstein am Wochenende ausrücken. In der Stadt brannte Sonntagabend die inzwischen geschlossene Disco Uni. Das Gebäude wurde durch das Feuer komplett zerstört. Es gab eine Gefahrenmeldung für die Bevölkerung wegen starker Rauchentwicklung.