In Lichtenstein bei Zwickau hat ein Brand einen Supermarkt stark beschädigt. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, war am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in einer Papierpresse ausgebrochen und hatte auf das Lager des Marktes übergegriffen. Der für den Einkauf bereits geschlossene Verkaufsraum sei durch Ruß, Rauch und Löschwasser beschädigt worden. Der Großteil der Ware müsse entsorgt werden. Der Sachschaden könne ersten Schätzungen zufolge 400.000 Euro und mehr betragen.