Digitalfunk Im Funkloch: Feuerwehr in Wilkau-Haßlau braucht neue Funkstation

Hauptinhalt

Seit zehn Jahren wird in Deutschland der so genannte "Tetra-Digitalfunk" genutzt. Mit diesem System sollen Einsatzkräfte der Polizeien, Feuerwehren und Rettungsdienste bei Einsätzen, in Krisenlagen und Katastrophensituationen miteinander kommunizieren. Doch das klappt nicht überall, zum Beispiel in Wilkau-Haßlau im Landkreis Zwickau.