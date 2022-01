Rod Steward wird 77 und die Fans gratulieren der britische Pop-Ikone zum Geburtstag. Rund 80 von ihnen aus 15 Nationen sind mit "Mr. Rod" dafür um die Welt gesegelt - natürlich Corona-konform virtuell. Mr. Rod heißt mit bürgerlichem Namen Marco Wölfer. Er interpretiert die Songs von Rod Stewart und segelt seit 2014 mit seiner Show durch die ganze Welt, oft auf Kreuzfahrtschiffen. Der gebürtige Crimmitschauer hat sich zum Geburtstag etwas ganz Besonderes ausgedacht und gemeinsam mit Rod-Steward-Fans einen digitalen Flashmob mit dem Hit "Sailing" produziert. "Die Idee gibt es schon eine ganze Weile. Eigentlich wollten wir einen 'richtigen' Flashmob organisieren, bei dem sich die Fans hätten live treffen können." Aber wegen Corona sei das nicht möglich gewesen. "Also haben wir gemeinsam mit den Fans 'Sailing' als Geburtstagsvideo produziert und es an seinem Geburtstag auf Youtube veröffentlicht."

Die Aufnahmen für das Geburtstagsvideo seien im Oktober 2021 entstanden, sagt Wölfer, der mittlerweile bei Bad Doberan an der Ostsee lebt. "Auf dem Schiff war es zwar kalt, aber sonst war das Wetter wie in der Südsee", lacht Wölfer. Auch in Moritzburg habe man im Oktober die Aufnahmen mit dem Jugendchor Großenhain-Reinersdorf-Ebersbach gemacht. "Zusammen mit den anderen Videoclips, die uns geschickt worden sind, ist der digitale Flashmob produziert worden.

Wenn die Corona-Schutzverordnung es zulässt, will Mr. Rod in den Süden Sachsens segeln. Das nächste Live-Konzert soll am 12. Februar im König-Albert-Theater Bad Elster über die Bühne gehen. "Ich hoffe, dass wir endlich wieder einmal live spielen können. Den Auftritt in Bad Elster haben wir seit 2018 geplant und immer wieder verschieben müssen." Auch in seiner Geburtsstadt will er in diesem Jahr noch einmal Station machen. Bis dahin müssen sich die Fans aber noch etwas gedulden. Nach Crimmitschau kommt Mr. Rod alias Rod Steward am 24. September.