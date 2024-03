Ein Mann mit zwei großen Messern hat am Mittwoch einen Polizeieinsatz in Zwickau ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen am Mittwochmorgen gesehen, dass der 20-Jährige am Bahnhof in Zwickau mit einem Messer hantierte und anschließend in einen Linienbus stieg. Sie hätten die Polizei alarmiert, die den Bus daraufhin gestoppt habe.