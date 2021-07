Hilfsteam aus Werdau Einsatz im Hochwassergebiet: "Dafür ist kein Mensch gemacht"

In den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wird immer noch jede helfende Hand gebraucht. Bis Donnerstagabend waren auch drei Mitstreiter der DRK-Wasserwacht der Koberbach-Talsperre Langenhessen in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten rund um den Nürburgring, unter ihnen auch der 38 Jahre alte André Kleber. Die Aufgabe des Teams: psychosoziale Notfallversorgung von Betroffenen, aber auch von Einsatzkräften.