Zehn Jahre nach Auffliegen der rechtsextreme Terrorzelle NSU - selbsternannter Nationalsozialistischer Untergrund - soll in Zwickau ein Dokumentationszentrum entstehen. In der Muldestadt, wo das Trio mehrere Jahre lang unentdeckt lebte, fand am Donnerstag ein Gedenk- und Bildungstag statt unter dem Titel "Reicht es?! – 10 Jahre NSU-Aufarbeitung in Zwickau". Dabei übergab Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) einen Fördermittelbescheid in Höhe von 95.000 Euro an den Verein Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA Sachsen). Das Geld ist für die konzeptionelle Planung des Dokumentationszentrums vorgesehen.