Landgericht Zwickau 600 Euro Geldstrafe wegen Beleidigung von Ministerpräsident Kretschmer

Wegen Beleidigung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ist eine 33-jährige Frau aus Lichtenstein zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Zwickau änderte den Schuldspruch der ersten Instanz in der Berufungsverhandlung von einfacher Beleidigung in Beleidigung gegen eine Person des politischen Lebens ab, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Höhe der Geldstrafe blieb aber mit 20 Tagessätzen à 30 Euro gleich.

Die ehemalige VW-Beschäftigte hatte im Juni vorigen Jahres in einer Chatgruppe der rechtsextremen "Freien Sachsen" vor dem Besuch Kretschmers im VW-Werk in Zwickau geschrieben: "Dieses miese Dreckstück von Kretsche will morgen zu uns ins Werk kommen ... von wem soll ich denn paar schöne Grüße in deine Larve ritzen?". Diese Beleidigung ist laut Gericht geeignet, das Wirken eines Politikers zu erschweren.