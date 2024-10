Auf dem Autobahn-Rastplatz "Mühlbachtal" an der A72 haben vermutlich Fußballfans randaliert. Nach Polizeiangaben wurde am Sonnabend im Toilettenhaus des Rastplatzes gezündelt. Dabei seien Abfallbehälter und Müll in Brand gesetzt worden. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es auf das Gebäude übergriff.