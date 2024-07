Bildrechte: Carsten Vogt Photography

Jetzt wird's schmutzig Matschfußballer aus Schönfels ringen um WM-Pokal in Finnland

10. Juli 2024, 11:00 Uhr

Mal so richtig die Sau rauslassen: Die Fußballer vom SG 48 Schönfels im Landkreis Zwickau wälzen sich am liebsten im Matsch. Sind sie richtig dreckig, dann geht das Kicken los. In Hyrynsalmi in Finnland geht es am Wochenende nicht nur um die Wurst, sondern um nichts geringeres als den Weltmeisterschaftspokal.