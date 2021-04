Das gemeinsame Großgefängnis von Sachsen und Thüringen in Zwickau wird immer teurer. Wie Sachsens Finanzministerium jetzt mitteilte, werden die Kosten aktuell auf 235 Millionen Euro geschätzt. Ursprünglich war einmal von 150 Millionen Euro die Rede, bevor die Prognose zuletzt auf 174 Millionen Euro angehoben wurde. Verantwortlich für den 35-prozentigen Preiszuschlag ist dem Ministerium zufolge vor allem die gute Konjunktur am Bau. Diese führe zu höheren Preisen. Zudem hätten Liefer- und Personalengpässe in Folge der Corona-Pandemie zu unerwarteten Preisaufschlägen geführt, so das Ministerium.