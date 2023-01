Die Autobahn war Richtung Chemnitz nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Schmölln abgeleitet. Gegen Mittag konnten die bereits im Stau stehenden Autofahrer ihre Fahrzeuge unter Polizeiaufsicht wenden und zur Abfahrt Schmölln zurückfahren. Am Nachmittag waren die Aufräum- und Reinigungsarbeiten beendet. Die Autobahn wurde wieder freigegeben. Den Angaben zufolge laufen die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Dazu waren Experten vor Ort direkt an der Unglücksstelle.

Erst wenige Tage vor Weihnachten hatte sich auf der A38 in Nordthüringen eine ähnliche Tragödie ereignet. Ein 80-Jähriger war laut Polizei mit seinem Auto auf der nach Leipzig führenden Fahrbahn gefahren - allerdings in Richtung Göttingen. Er soll von einem Parkplatz in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren sein. Nach drei Kilometern kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Wagen, in dem ein Mann und eine Frau saßen. Beide starben ebenso wie der 80-Jährige.