Was ist dieses sogenannte Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau? - In den zurückliegenden Monaten rief diese Gruppierung immer wieder zu sogenannten Spaziergängen auf, hatte Zulauf von Corona-Leugnern und Corona-Maßnahmekritikern.

- Es kooperiert bei Aktionen real und in sozialen Medien mit der rechten Kleinpartei "Freie Sachsen" und der sogenannten Querdenken-Szene.

- Die Universität Leipzig stuft die Organisation als rechtsextrem ein.