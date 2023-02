Für das von Schließung bedrohte Gelenkwellenwerk GKN Driveline in Zwickau-Mosel wird jetzt ein Käufer gesucht. Die Gewerkschaft IG Metall teilte mit, das Unternehmen habe sich dazu verpflichtet, einen Käufer zu suchen. Außerdem wurde schriftlich vereinbart, gemeinsam Innovationen voranzutreiben, um das Werk zukunftsfähig zu machen. "Es ist gut, dass die Käufersuche für unser Werk in Mosel nun endlich abgesichert ist und richtig losgeht", sagt der Betriebsratsvorsitzende Jörg Kisten. Das sei eine gute Nachricht für die mehr als 800 Beschäftigten. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht.

Im GKN-Werk Zwickau-Mosel werden Gelenkwellen für Autos hergestellt. Weil das Unternehmen den Standort schließen will, bangen rund 800 Menschen um ihren Arbeitsplatz. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Die dritte Verhandlungsrunde über einen Sozialtarifvertrag verlief nach Aussagen der Gewerkschaft am Dienstag ohne Ergebnis. Die IG Metall rief daher erneut zu Warnstreiks auf. Bereits vergangene Woche hatten die Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt, um gegen die Schließung ihres Werks zu protestieren. GKN hatte Mitte Januar bekanntgegeben, das Werk im Ortsteil Mosel auf absehbare Zeit aus Kostengründen zu schließen. Dort werden Gelenkwellen für Autos hergestellt. Auch an anderen Standorten von GKN Driveline sind Einschnitte geplant. Das größte Werk befindet sich in Offenbach mit rund 1.500 Beschäftigten.