Kampf gegen Werkschließung 24-Stunden-Warnstreik bei GKN in Zwickau Mosel

Im GKN Gelenkwellenwerk Mosel in Zwickau sollen Beschäftigte ab Montag 6 Uhr für einen Tag lang die Arbeit niederlegen. Dazu hat die Gewerkschaft IG Metall aufgerufen. Mit dem "24-Stunden-Warnstreik" solle die drohende Schließung des mittelständischen Unternehmens verhindert werden. Zuvor gab es bereits zwei kürzere Warnstreiks am 10. und 15. Februar 2023.

"GKN steht heute still", kündigte Benjamin Zabel, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Zwickau, vor dem Streiktag an. Am Montag werde "keine einzige Gelenkwelle das Werk verlassen", sagte Zabel. Die Beschäftigten sind laut dem Gewerkschafter "zu allem entschlossen" und werden "ihre Arbeitsplätze der Profitgier ihres Arbeitgebers nicht kampflos opfern". Zeitgleich findet laut IG Metall im Werk der vierte Verhandlungstermin zwischen der Gewerkschaft und der Unternehmensführung statt.



Am 18. Januar hatte die Geschäftsführung von GKN Driveline das Aus für den Standort bekannt gegeben. Bisher waren die Verhandlungen zum Erhalt des Werkes und der Arbeitsplätze ohne Ergebnis verlaufen. Bei dem Automobilzulieferer GKN arbeiten nach Angaben der IG Metall 835 Menschen.



Das Gelenkwellenwerk gehörte ab 1981 zum VEB Sachsenring. Nach der Wende wurde es vom Automobilzulieferer GKN Driveline übernommen.