Kampf gegen Werkschließung 24-Stunden-Warnstreik bei GKN in Zwickau Mosel

"GKN steht heute still", kündigte Benjamin Zabel, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Zwickau, vor dem Streiktag an. Am Montag werde "keine einzige Gelenkwelle das Werk verlassen", sagte Zabel. Die Beschäftigten sind laut dem Gewerkschafter "zu allem entschlossen" und werden "ihre Arbeitsplätze der Profitgier ihres Arbeitgebers nicht kampflos opfern". Zeitgleich findet laut IG Metall im Werk der vierte Verhandlungstermin zwischen der Gewerkschaft und der Unternehmensführung statt.

Die Bänder bei GKN Driveline in Zwickau stehen am Montag still. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Falls sich die Verhandlungspartner am Montag nicht einigen, kündigte der Gewerkschafter weitere Kampfmaßnahmen der Gewerkschaft an. "Der Vorstand der IG Metall entscheidet am Dienstag in Frankfurt am Main über eine mögliche Urabstimmung zu einem unbefristeten Streik bei GKN in Mosel."