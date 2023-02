Streik gegen Werkschließung Urabstimmung bei Gelenkwellenwerk in Zwickau Mosel

Bei Gelenkwellenwerk GKN in Zwickau-Mosel hat am Donnerstag eine Urabstimmung begonnen. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte, sind die Gewerkschaftsmitglieder in dem von Schließung bedrohten Werk ab Donnerstag aufgerufen, über einen unbefristeten Streik abzustimmen. Sollte sich eine Mehrheit von 75 Prozent dafür aussprechen, werde der Streik am kommenden Montag beginnen, hieß es. Die Urabstimmung endet am Freitag um 11 Uhr.