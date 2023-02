Urabstimmung bei GKN Beschäftigte bei Gelenkwellenwerk in Zwickau stimmen für unbefristeten Streik

Wirtschaftsminister Dulig stärkte den Arbeitnehmern ebenfalls den Rücken. "Wir sind hier in der industriellen Herzkammer Sachsens. Hier werden Werte produziert und jetzt soll ein Werk geschlossen werden, obwohl die Kolleginnen und Kollegen hier Gewinne erwirtschaften." Trotzdem wolle das Unternehmen in Ungarn einen Standort aufbauen, um die Produktion dort preiswerter zu machen. Dies sei den Arbeitnehmern gegenüber respektlos. Dulig wolle deshalb sowohl für die Perspektiven der Beschäftigten als auch für die Perspektiven des Standortes kämpfen.

Am Montag hatten die Beschäftigten für 24 Stunden die Arbeit niedergelegt . Zuvor gab es bereits zwei kürzere Warnstreiks am 10. und 15. Februar 2023. Am Montag war auch die vierte Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeber über einen Sozialtarifvertrag und eine Transfergesellschaft für Beschäftigten ergebnislos geblieben. Die Verhandlungen sollen Anfang kommender Woche fortgesetzt werden. IG Metall-Bevollmächtigter Benjamin Zabel kritisierte erneut, dass GKN Driveline in Ungarn bereits ein neues Werk baut. Seinen Angaben zufolge fließen dabei auch EU-Fördermittel. "Es steht die Frage im Raum, ob eine solche Verlagerung damit nicht staatlich subventioniert wird."

Mitte Januar hatte das Unternehmen GKN bekannt gegeben, das Werk in Zwickau aus Kostengründen zu schließen. In dem Betrieb arbeiten rund 830 Beschäftigte. Sie fertigen Komponenten wie Kugelnaben und Gelenke und montieren Seitenwellen für große Autobauer wie BMW, Mercedes, VW und Audi. Auch an anderen Standorten von GKN Driveline sind Einschnitte geplant. Das größte Werk befindet sich in Offenbach mit rund 1.500 Beschäftigten. Der Hauptsitz von GKN ist in Birmingham in Großbritannien.