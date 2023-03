Betriebsratsvorsitzender Jörg Kirsten sprach von einer solidarische Lösung für alle, wie es sie so im Zuge einer Werksschließung im Osten Deutschlands noch nicht gegeben habe. Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig hält die Abfindungsregelung für vorbildlich. Unter den Umständen sei der jetzt ausgehandelte Tarifvertrag für alle Beteiligten gut und bietet eine soziale Sicherheit durch eine einmalige Abfindung, sagte Dulig. "Einmalig bedeutet, dass es so eine umfassende Regelung in ganz Ostdeutschland bislang noch nicht gegeben hat. Sie setzt wirklich Maßstäbe."

Der Autozulieferer GKN hatte im Januar angekündigt, das Werk im Zwickauer Ortsteil Mosel auf absehbare Zeit zu schließen. Betroffen sind 835 Beschäftigte. Anfang dieser Woche waren die Mitarbeiter in einen Streik getreten, um einen Sozialtarifvertrag zu erzwingen. Der Streik war nach der Einigung am Mittwoch zunächst unterbrochen worden.

IG Metall-Bezirksleiterin Irene Schulz sagte, man freue sich über die Rückendeckung im Betrieb. Nun kämpfe man weiter für den Erhalt des Werkes. Es sei wichtig, die Arbeitsplätze in Zwickau-Mosel zu sichern, so die Gewerkschaft. Denn in erster Linie gehe es nicht um Geld, betonte Thomas Knabel von der IG Metall Zwickau. "Nun kommt es darauf an, im nächsten Schritt einen Investor für das Werk in Mosel zu finden."