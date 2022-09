Mobbing an Schule Wegen Ohrfeige: Landratsamt prüft Disziplinarverfahren gegen Oberbürgermeister von Glauchau

Er ist seit einem Monat im Amt, jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn: Der Oberbürgermeister der Stadt Glauchau, Marcus Steinhart, soll mit dem Mitschüler seines Sohnes in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Er habe seinen Sohn beschützen wollen, der an der Schule gemobbt wurde, schrieb er am Freitag in einem Post bei Facebook. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in Waldenburg. Das Landratsamt will nun prüfen, ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird.