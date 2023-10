In Glauchau im Landkreis Zwickau warnt die Polizei vor einem bisher unbekannten Mann. Die Polizei habe am Donnerstagvormittag eine Meldung über "eine Person mit schwarzer Kapuze und einem waffenähnlichem Gegenstand" in der Hand gemeldet bekommen. Die unbekannte Person habe offenbar in eine Wohnung einbrechen wollen.

Der Polizei ist am Donnerstagvormittag ein mutmaßlicher Einbrecher mit waffenähnlichem Gegenstand gemeldet worden. Daraufhin rückten Beamte aus. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa